Gela, incendiata l'auto di una consigliera comunale

Incendiata a Gela, in provincia di Caltanissetta, l'auto di proprietà della consigliera comunale Alessandra Ascia. L'incendio è scoppiato intorno alle 3:30, in via Dolomiti. Il mezzo, una Jeep Renagade, era posteggiato nei pressi dell'abitazione della donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed effettuato un sopralluogo dal quale è emersa la natura dolosa dell'incendio. Il veicolo è rimasto completamente distrutto.

Le indagini

Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri. Si tratta del secondo attentato incendiario nei confronti della consigliera comunale del Pd: il 2 novembre 2017 era stata data alle fiamme una Nissan X Trail intestata al marito, Gaetano Tascone, editore di una testata giornalistica online e imprenditore del settore pubblicitario, ma utilizzata dalla stessa Ascia.