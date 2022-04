Mattarella domani a Messina per i 70 anni della Gazzetta del Sud

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani sarà a Messina in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Fondazione Bonino Pulejo e il settantesimo della Gazzetta del Sud.

I 70 anni della Gazzetta del Sud

Quella della Gazzetta del Sud è "una bella storia, cominciata il 13 aprile del 1952", quella di "un giornale ponte tra Sicilia e Calabria, per dare voce al Sud e a due aree importanti del nostro Paese", il "cammino è stato lungo, ma ricco di grandi soddisfazioni", ha affermato Lino Morgante, presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società editrice sud (Ses) alla vigilia della visita del presidente della Repubblica. "La Fondazione è nata dopo, per volontà di Uberto Bonino e della moglie Maria Sofia Pulejo", ricorda Morgante, e "ha fatto tanta strada: formazione, iniziative per i giovani e borse di studio", il "tutto finalizzato a creare una classe dirigente del Sud". "Sono due storie importanti - aggiunge - che si intrecciano e diventano un tutt'uno perché la Fondazione è azionista di riferimento della società e quindi del gruppo Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, ed è davvero una grande soddisfazione poterlo ricordare oggi, in questo momento particolare". "Noi di Gazzetta del Sud - osserva Morgante - siamo giovanissimi, se pensiamo che il Giornale di Sicilia ha 162 anni. Un giornale è giovane quando mantiene lo spirito giusto e noi lo abbiamo fatto, uniformandoci alla tecnologia che cammina e, quindi, siamo anche in rete, abbiamo un sito importantissimo e vogliamo andare avanti per tanti, tanti anni".

Le celebrazioni con Mattarella

Per Morgante "la presenza del presidente Mattarella è un sogno che si realizza", "siamo onorati" e "Messina lo accoglierà nel migliore modo possibile con grande affetto e grande riconoscenza". "Siamo molto contenti - dice riferendosi al concerto di domani sera al Teatro Vittorio Emanuele dove si terrà la serata - per la presenza dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, abbiamo fatto una scelta dedicata alla mission della Fondazione: sono i giovani della Scala". "Gli obiettivi della Gazzetta del Sud - chiosa Morgante -restano i soliti: l'informazione di qualità a tutti i livelli. Quelli della Fondazione sono legati alla volontà dei fondatori Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo: formazione dei giovani con uno sguardo a chi dovrà poi diventerà classe dirigente nel Sud e del Paese".