Incendiata un’auto del Comune di Gela: indagini in corso

Un’auto di proprietà del Comune di Gela è stata data alle fiamme nella tarda serata di ieri in via Marsala, nei pressi dei locali dell’Ufficio Urbanistica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e una volante della polizia. Come emerso dal sopralluogo, il veicolo era stato ricoperto di liquido infiammabile. Ad eseguire i rilievi la polizia scientifica. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.