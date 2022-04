Droga nel Messinese, eseguite 10 ordinanze di custodia cautelare

L’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, detenzione di armi e tentativo di estorsione: una persona si trova in carcere, cinque ai domiciliari e quattro hanno l'obbligo di dimora

I carabinieri hanno eseguito un 'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, detenzione di armi e tentativo di estorsione. Una persona si trova in carcere, cinque ai domiciliari e 4 hanno l'obbligo di dimora.

Le indagini

Gli accertamenti investigativi, svoltisi anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, e numerose attività di osservazione, pedinamento e controllo, hanno consentito di scoprire una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di persone molto giovani. Marijuana, hashish e cocaina venivano spacciate nei comuni di Sant’Agata di Militello, Patti, Capo d'Orlando, Brolo e Naso. In due diverse occasioni, infatti, a fronte di un preteso credito di circa un migliaio di euro, due persone sono stati picchiate brutalmente, anche mediante colpi di bastone, tanto da dover poi ricorrere all'ausilio di stampelle. Secondo l'accusa gli indagati avevano armi da fuoco, fra cui diversi fucili, tutti nascosti in aperta compagna e di cui sono in corso le ricerche.