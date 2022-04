Droga: mezzo chilo di marijuana in auto, un arresto a Bronte

Un 31enne è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri a Bronte (Catania) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, originario di Maniace (Catania) è stato sorpreso con oltre mezzo chilo di marijuana in auto durante un controllo in contrada Cantera.

L'arresto

Durante una perquisizione del veicolo, una Volkswagen Golf, è stata rinvenuta e sequestrata la droga, 545 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica appoggiata sul poggiapiedi del lato passeggero. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari.