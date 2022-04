Catania, picchia la madre ma sorella chiede aiuto: arrestato 22enne

E' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna ha riportato ferite guaribili in 20 giorni

Un 22enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dai carabinieri del comando provincia di Catania. I militari sono intervenuti a casa della famiglia, in provincia, dopo che la sorella minorenne del ragazzo è andata dai vicini di casa per chiedere aiuto perché il fratello stava picchiando la madre. Convalidato l'arresto, per il ragazzo è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla madre.

L'aggressione

Al loro arrivo gli investigatori hanno trovato la cucina a soqquadro, oggetti sparsi sul pavimento ed un televisore rotto. Il 22enne durante una lite scoppiata a colazione avrebbe colpito la madre con pugni al petto e testate. La donna è stata medicata, ha riportato "trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo dorsale destro con infrazione dell'arco anteriore della undicesima costa di sinistra". Le ferite sono state giudicate guaribili in 20 giorni.