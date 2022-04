Palermo, tentata rapina e colpo messo a segno a Brancaccio: indagini

Sono entrambi successi ieri sera. Due uomini a bordo di uno scooter sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz, fuggendo quando hanno visto che le casse erano blindate. Due soggetti hanno poi preso di mira una seconda farmacia in via Sacco e Vanzetti rubando 1.500 euro

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e su un colpo messo a segno ieri sera nel quartiere palermitano di Brancaccio, a distanza di pochi minuti.

La tentata rapina e il colpo riuscito

Due uomini a bordo di uno scooter sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz. Hanno minacciato i dipendenti e si sono diretti alle casse, ma quando si sono accorti che erano blindate, sono fuggiti. Poco dopo due persone, sempre con il volto coperto e a bordo di uno scooter, hanno preso di mira una seconda farmacia, in via Sacco e Vanzetti, portando via l'incasso: circa 1.500 euro. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato Brancaccio.