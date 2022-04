Maltempo, forte vento alle Eolie: interrotti alcuni collegamenti

Aliscafi e traghetti anche oggi non sono riusciti a collegare regolarmente le sette isole e alcune corse di linea sia da Milazzo che soprattutto per le isole minori sono state soppresse

Cambia il vento da scirocco a ponente e nelle Eolie i collegamenti continuano ad essere a rischio. Aliscafi e traghetti anche oggi non sono riusciti a collegare regolarmente le sette isole e alcune corse di linea sia da Milazzo che soprattutto per le isole minori sono state soppresse. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)