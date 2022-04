Meteo, sarà un weekend invernale: stato di allerta per pioggia e neve

Sull’Italia di sta delineando una tipica configurazione invernale: sono attese piogge molti forti e grandinate su Toscana, Lazio e Campania. Tanta neve è attesa su Alpi e Appennini ma fiocchi bianchi non sono esclusi fino a quote di bassa collina. Il freddo durerà per almeno 4-5 giorni

E’ in arrivo un ciclone polare con la formazione di una profonda bassa pressione centrata sul Mar Ligure. Questa configurazione causerà un sensibile calo delle temperature, temporali, grandinate e nevicate fino a quote di bassa collina. Il maltempo durerà poco più di 24 ore e sabato sarà la giornata peggiore. Da domenica, lentamente, i fenomeni diventeranno più isolati, il freddo invece resterà almeno fino a martedì con possibili gelate tardive in pianura, pericolose per l'agricoltura dopo la calda primavera delle ultime due settimane. Il ritorno dell’inverno durerà almeno 4-5 giorni.

Allerta maltempo in Toscana

Neve, vento e mareggiate sono in arrivo in Toscana. Il codice giallo per la neve scatterà da venerdì notte e per tutta la giornata di sabato. Saranno interessate la Lunigiana e la Garfagnana per estendersi su Apuane, Appennino, Mugello, Casentino, Colline Metallifere e Amiata. Nevicherà intorno ai 400-600 metri , ma anche a quote più basse nella notte e in mattinata. Sulle coste forti mareggiate.

Stato di attenzione in Campania

Allerta meteo in Campania per la giornata di sabato 2 aprile. Lo stato di attenzione riguarderà l’intera regione per temporali anche intensi con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico Sarà in vigore, inoltre, un'allerta per venti forti e mare agitato o molto agitato con mareggiate.