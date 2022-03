Palermo, sequestrati oltre 110 mila cosmetici non sicuri

Denunciate tre persone per contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti

Sequestrati a Palermo 114.291 prodotti cosmetici e per la cura della persona dai militari della guardia di finanza del comando provinciale, che hanno anche denunciato tre persone per contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

I controlli

Durante controlli in tre negozi a Palermo sono stati rinvenuti, sia esposti sui banchi che nei magazzini, cosmetici senza i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria, oltre a profumi con il logo contraffatto di noti marchi. L'attività, frutto di una mirata analisi economica del territorio, è finalizzata al contrasto della commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.