Maltempo, forti raffiche vento: crolla palazzina a Palermo

Il forte vento di scirocco che soffia su Palermo, con raffiche fino a 80 chilometri orari, sta causando numerosi danni. Una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. Secondo i primi rilievi sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino. (METEO IN SICILIA)

I danni all'aeroporto

Danni si registrano anche in provinca. Alcune tettoie sono volate dal Terminal dello scalo aeroportuale Falcone Borsellino. Tra i numerosi passeggeri che erano presenti all'interno del terminal si sono registrate scene di panico al momento del crollo delle recinzioni in lamiera che delimitano il cantiere e che sono finite sui sedili d'attesa dei gate interessati dall'incidente. Un rapido controllo ha consentito di accertare che nessun passeggero è rimasto coinvolto nel crollo. Sono state tuttavia attivate le procedure di chiusura dello scalo, tornato operativo poi all'1:35. Dal pomeriggio sei voli erano stati deviati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme. Le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel.