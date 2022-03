Trapani, incendio in un’abitazione: tre feriti gravi

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Corte a Trapani. Le fiamme sarebbero state innescate da una fuga di gas, a sua volta originata dal malfunzionamento di un fornello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno soccorso una donna di 57 anni e i suoi due figli di 28 anni e 20 anni. I tre feriti sono stati portati all'ospedale Civico di Palermo e ricoverati al centro grandi ustioni. L’abitazione è fortemente danneggiata. Indagini in corso.