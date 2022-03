Palermo, rissa per mancata precedenza: motocilista in ospedale

Rissa in via Maggiore Toselli, a Palermo, per una mancata precedenza, tra un motociclista di 40 anni e un automobilista di 50, che ha colpito con un pugno l'uomo a bordo dello scooter, finito a terra dopo aver perso conoscenza. Accompagnato al al pronto soccorso di Villa Sofia, non si conoscono al momento le sue condizioni. L'aggressore è stato identificato dalla polizia.