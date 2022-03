Rubano 250 chili di limoni, tre arresti a Partinico

Il raccolto è stato restituito alla proprietaria e i tre sono stati portati in caserma in attesa dell'udienza di convalida

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno bloccato tre palermitani a bordo di un'automobile con 250 chili di limoni appena rubati in un appezzamento di terreno nei pressi del santuario Madonna del Ponte. I tre di 30 anni, 34 anni e 37 anni, domiciliati in un immobile occupato abusivamente, sono stati successivamente arrestati. Poco prima, avevano creato un buco nella recinzione di un terreno coltivato in contrada Carrozza e rubato gli agrumi. Nel corso di un controllo i militari hanno fermato i tre che avevano caricato i limoni tra i sedili davanti e quelli posteriori. Il raccolto è stato restituito alla proprietaria e i tre sono stati portati in caserma in attesa dell'udienza di convalida.