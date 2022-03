Migranti, la Ocean Viking con 128 persone a bordo verso Augusta

Dopo diversi giorni davanti le coste della Sicilia, la nave è giunta ieri a poche miglia da Siracusa ed oggi il ministero dell'Interno ha assegnato Augusta come porto sicuro. Ieri una donna incinta è stata evacuata e portata in ospedale da un elicottero della Guardia costiera

Arriverà nelle prossime ore al porto di Augusta, nel Siracusano, la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee con a bordo 128 migranti, soccorsi in mare nel corso di un'operazione durata oltre cinque ore per le cattive condizioni meteo. I volontari dell'ong hanno recuperato anche uno dei due cadaveri che si trovavano sul gommone con gli altri migranti. Dopo diversi giorni davanti le coste della Sicilia, la nave è giunta ieri a poche miglia da Siracusa ed oggi il ministero dell'Interno ha assegnato Augusta come porto sicuro.

Evacuata una donna

Ieri una donna incinta è stata evacuata e portata in ospedale da un elicottero della Guardia costiera. All'arrivo della Ocean Viking in porto scatteranno i controlli sanitari nei confronti di tutti i migranti per verificare se ci sono positivi al Covid19. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Siracusa, sono dirette dalla Questura.