Pilota go kart muore durante una gara a Castellammare del Golfo

Un uomo di 34 anni, Emilio De Luca, è morto durante una gara di go kart a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Oltre a essere un grande appassionato di kart, De Luca era anche organizzatore dell'evento, valevole come 2° prova del trofeo regionale. Nel momento della tragedia si trovava a bordo pista. Era pronto per indossare il casco e mettersi alla guida del suo kart quando all'improvviso ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo.

I soccorsi

Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118 e di una pattuglia della polizia municipale. Utilizzato anche il defibrillatore, poi la vittima è stato trasportato in ospedale. De Luca è giunto in condizioni disperate: nonostante il gran lavoro dell'equipe medica non c'è stato nulla da fare.