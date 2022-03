Furti luce e acqua, nove denunce a Catania

Le denunce per il furto di energia elettrica sono state fatte in viale Moncada dopo che sono stati accertati gli allacci abusivi degli impianti elettrici delle abitazioni a quello della rete pubblica

Otto persone denunciate per furto di energia elettrica e una per furto di acqua sono il bilancio di alcuni controlli effettuati dai carabinieri nel quartiere di Librino di Catania insieme con tecnici della E-Distribuzione e della Sidra S.p.A.

Le denunce

Le denunce per il furto di energia elettrica sono state fatte in viale Moncada dopo che sono stati accertati gli allacci abusivi degli impianti elettrici delle abitazioni a quello della rete pubblica. In via San Jacopo un uomo è stato denunciato per aver agganciato con un bypassa abusivo la propria abitazione alla conduttura idrica pubblica.