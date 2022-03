Siracusa: minacce all'ex fidanzata, 60enne ai domiciliari

Un 60enne siracusano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Secondo l'accusa, una volta finita la relazione l'uomo ha recapitato alla ex una serie di bigliettini minatori e l'ha tempestata di telefonate, arrivando in un'ora a fare 53 chiamate. Nei giorni scorsi inoltre ha seguito la donna e, dopo che la vittima si era allontanata dal veicolo, ha più volte tamponato l'auto. In quella circostanza i carabinieri, su segnalazione di un passante, lo avevano fermato e denunciato. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della donna, supportata da un centro antiviolenza.