Catania, ruba un anello durante i controlli in aeroporto: denunciato

Un 32enne è stato denunciato dalla polizia per il furto di un anello d'oro durante i controlli di sicurezza nell'aeroporto di Catania. È stato individuato, dopo la denuncia della vittima, dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza da agenti della polizia di Frontiera nella sala partenze in attesa di imbarcarsi su un volo per Bergamo. L'uomo ha consegnato l'anello ai poliziotti che l'hanno restituito alla proprietaria.