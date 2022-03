Incidente nell'Agrigentino, moto esce di strada: morto un agente

Un agente della polizia stradale, Angelo Melluso, 34 anni di Agrigento e in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi personale del 118 e e per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Agrigento.