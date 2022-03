Catania, 72enne aveva con sé 30 grammi di cocaina: arrestata

Una donna di 72 anni è stata arrestata a Catania dai carabinieri perché trovata in possesso di 30 grammi di cocaina. E' accusata di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L'arresto

Fermata per un controllo dai carabinieri appena uscita da casa, nel quartiere San Cristoforo, ha spontaneamente consegnato ai militari 10 grammi di droga; in seguito è stata effettuata una perquisizione in casa dell'anziana che ha portato al sequestro di altri 20 grammi circa della stessa sostanza stupefacente. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 700 dosi. Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto per la donna l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.