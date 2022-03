Palermo, donna rapinata davanti l'ascensore di casa

Vittima un 60enne, a cui il rapinatore ha puntato un coltello alla gola, portando via soldi e qualche oggetto in oro. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Una donna di 60 anni è stata rapinata ieri nei pressi dell'ascensore della sua abitazione in via Filippo Di Giovanni, a Palermo. Il malvivente ha aspettato che la vittima aprisse il portone del palazzo. Quindi nel pianerottolo le ha puntato un coltello alla gola e le ha portato via soldi e qualche oggetto in oro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di acquisire le immagini di videosorveglianza dello stabile e nella zona per risalire all'uomo che a volto coperto ha aggredito la vittima.