Palermo, murales in periferie disagiate con Sperone167

Rivitalizzare due aree suburbane attraverso l’arte. È lo scopo di Sperone167, progetto che nasce per prendersi cura di due luoghi come lo Sperone di Palermo e il 167 di Lecce, che in diverse date intende realizzare due murales: a Lecce tra il 22 e il 29 marzo, a Palermo tra il 3 e il 10 aprile. L’obiettivo - da raggiungere grazie al mezzo dell’arte pubblica, al coinvolgimento degli Istituti Comprensivi, alla passione degli abitanti delle aree coinvolte e alla determinazione dell’alleanza creativa anima del collettivo - è la condivisione di un'esperienza memorabile attraverso uno scambio culturale e l’uso del linguaggio contemporaneo, sperimentando un percorso che può generare sviluppo economico grazie al turismo e alla cultura in dei luoghi spesso dimenticati.