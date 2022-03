Pesca di frodo, la Guardia costiera sanziona quattro sub nel Catanese

I pescatori sono stati colti in flagrante. Una parte del pescato, per lo più ricci di mare e occhi di bue, dopo un controllo sanitario da parte di medici dell'Aso, è stato rigettato in mare, l'altra dichiarata non commestibile è stata distrutta

La Guardia costiera di Catania ha sorpreso in flagrante quattro subacquei intenti alla pesca di frodo a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale. Nei loro confronti sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. I militari hanno inoltre sequestrato i loro equipaggiamenti e le loro attrezzature. Una parte del pescato, per lo più ricci di mare e occhi di bue, dopo un controllo sanitario da parte di medici dell'Aso, è stato rigettato in mare, l'altra dichiarata non commestibile è stata distrutta. L'operazione è stata eseguita nell'ambito di controlli della Guardia costiera di Catania su tutto il territorio di giurisdizione con la collaborazione dei nuclei degli Ispettori pesca degli Uffici marittimi delle capitanerie di porto di Catania, Riposto e Acireale.