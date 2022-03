Un uomo di 77 anni, Basilio Rundo, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Il 77enne, di professione allevatore, per motivi ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada, precipitando in un burrone. Sul posto i carabinieri ed un elicottero del 118.