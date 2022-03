Sicilia, Lega lancia federazione di centrodestra. Forza Italia frena

La Sicilia potrebbe essere il banco di prova per il primo esperimento di federazione di centrodestra. In vista delle amministrative sull’isola è infatti allo studio la lista "PRIMA L'ITALIA", che potrebbe accogliere varie sensibilità del centrodestra, unendo la Lega con autonomisti, centristi e civici. Di ciò ha parlato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante il consiglio federale. Il progetto, che in Sicilia è fortemente sponsorizzato dal leader regionale della Lega Nino Minardo, ha subìto una accelerazione dopo i recenti contatti tra Salvini e Berlusconi alla festa del Cavaliere per le nozze simboliche con Marta Fascina. L'idea di Salvini è allargare il più possibile il perimetro del centrodestra, con un modello inclusivo.

Forza Italia si presenterà con la sua lista

La federazione pare però non trovare l'appoggio di Forza Italia. Fonti azzurre riferiscono infatti che la lista PRIMA L'ITALIA "è una iniziativa della Lega. Forza Italia si presenterà alle elezioni, ovviamente, con la sua lista".