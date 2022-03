Messina, incendia auto e mezzi di una ditta: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni, G.M., è stato arrestato a Messina con l'accusa di essere il responsabile dell'incendio di alcune auto e mezzi di una ditta nel rione di Tremestieri.

L'arresto

L'uomo, che in passato ha avuto problemi pischiatrici, si trova ora in carcere per devastazione e tentato incendio doloso. Secondo quanto ricostruito, alla base dei raid incendiari ci sarebbero motivi di rancore che l'uomo e alcuni suoi parenti, ormai defunti, avrebbero maturato nel tempo contro i titolari della ditta.