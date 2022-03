Incidente a Lampedusa, auto travolta da onde cade in mare: salvi in 4

La vettura è finita in acqua al molo di Cala Pisana, mentre le persone a bordo scattavano delle foto al mare in tempesta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco

Un'auto con quattro persone a bordo è finita in mare dopo essere stata travolta dalle onde. È accaduto sul molo di Cala Pisana, a Lampedusa, mentre le persone a bordo scattavano, dall'interno dell'abitacolo, delle foto al mare in tempesta. La forte mareggiata ha travolto il veicolo e lo ha trascinato a diversi metri di distanza. Le persone all'interno sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura.