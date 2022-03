Caltagirone, sei lavoratori in nero e due con reddito di cittadinanza

In totale sono stati identificati 48 dipendenti, tutti in possesso del Green Pass. Ai datori di lavoro sono state comminate sanzioni amministrative per circa 40mila euro

Sei lavoratori impiegati in nero e due di loro percepivano il reddito di cittadinanza. Questo è quanto emerso da controlli dal commissariato di polizia di Caltagirone, eseguiti con personale dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficio Igiene dell'Asp di Catania, in due importanti siti produttivi di prodotti ceramici e in una stazione di servizio con bar.

Gli accertamenti

In totale sono stati identificati 48 dipendenti, tutti in possesso del Green Pass. Ai datori di lavoro sono state comminate sanzioni amministrative per circa 40mila euro e contestate violazioni in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla salubrità dei locali