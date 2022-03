Sequestrati a Marsala 1.500 chili di pesce non tracciato

Durante un serie di controlli da parte degli ispettori della pesca dei comandi della capitaneria di Porto di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo e Marsala. Nelle celle frigo di in uno stabilimento di Marsala sono stati scoperti prodotti ittici senza le informazioni minime obbligatorie sugli imballaggi e sulla documentazione commerciale, in violazione della normativa sulla tracciabilità ed etichettatura. In totale, sono stati sequestrati 1.500 chili di pesce. L’azienda è stata multata con una sanzione di 1.500 euro. L'attività di controllo su tutta la filiera ittica, proseguirà nei prossimi giorni al fine di tutelare i consumatori scongiurando pericoli per la salute pubblica e nel contempo prevenire comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica. Le verifiche si concentreranno anche su ispezioni alle attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio, alle attività di ristorazione.