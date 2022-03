Sorpresi con cocaina in casa, due arresti nel Messinese

Due persone sono state arrestate ai carabinieri a Taormina (Messina) perché trovate in possesso di droga. Nell’abitazione di un uomo che scontava gli arresti domiciliari i militari hanno trovato quattro involucri contenenti 50 grammi di cocaina, dai quali era possibile ottenere in media 200 dosi. La seconda persona arrestata conservava in un fienile vicino Taormina nove involucri contenenti sette grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.