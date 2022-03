Due uomini di 42 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso. Sono stati posti ai domiciliari

Si erano introdotti in un'azienda agricola sita in Contrada Fanusa nel Siracusano e avevano già rubato oltre 100 chili di melanzane. Due uomini di 42 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso. Sono stati posti ai domiciliari.