Messina, aggressione durante una riunione di condominio: un arresto

La polizia ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo C.S., 56 anni per aver aggredito un uomo durante una riunione condominiale a Messina, tenutasi in uno studio il primo marzo scorso. Dopo una perquisizione in casa dell'uomo gli agenti hanno sequestrato materiale relativo a movimenti di destra estrema. Durante la riunione di condomino, l'arrestato per motivi non chiari ha aggredito l'uomo colpendolo con calci e pugni e lanciandogli una sedia.