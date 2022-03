Palermo, rapinato un negozio d'abbigliamento in via Libertà

Un giovane con il volto travisato e con un taglierino ha fatto irruzione e ha minacciato una commessa. La donna è stata costretta a consegnare circa 300 euro in contanti

La polizia indaga su una rapina messa a segno in via Libertà, a Palermo, nel negozio d'abbigliamento Tommy Hilfiger.

La rapina

Secondo quanto ricostruito, un giovane con il volto travisato e con un taglierino ha fatto irruzione e ha minacciato una commessa. La donna è stata costretta a consegnare circa 300 euro in contanti. Sempre nella zona di via Libertà, nei giorni scorsi un furto è stato compiuto nel negozio Giglio, dove un giovane ha portato via una borsa dal valore di 1.800 euro. Nella stessa strada, al Max Mara, un uomo, fingendosi cliente, ha rubato due tablet aziendali. Anche su questi episodi indaga la polizia.