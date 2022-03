Rapina in una gelateria a Bagheria, arrestato un 18enne

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Bagheria in quanto accusato di aver rapinato, il 13 novembre del 2021, una gelateria insieme ad altri due complici ancora da identificare. I malviventi agirono col volto travisato e armati. Uno di loro colpì alla testa con il calcio di una pistola la cassiera dell'esercizio commerciale, portando via l'incasso della serata, circa mille euro. I tre fuggirono con un'auto risultata rubata. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 18enne è stata emessa dal gip di Termini Imerese.