Cefalù: turista ferita durante escursione verso la rocca, soccorsa

Intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano per una turista tedesca che si era infortunata durante un'escursione sulla Rocca di Cefalù (Palermo). La donna, 58 anni, in vacanza con il marito, mentre percorreva il sentiero nei pressi del Tempio di Diana è scivolata procurandosi un sospetta frattura alla caviglia destra, non riuscendo più a proseguire.

L'arrivo dei soccorsi

Il marito ha allertato il 112 e il 118 ha richiesto il supporto del soccorso alpino. La donna è stata raggiunta dal personale sanitario del 118 che l'ha immobilizzata, poi è stata caricata su una barella dalle squadre del Soccorso Alpino che l'hanno portata fino alla strada dove c'era ad attenderla un'ambulanza, destinazione il vicino ospedale "Giglio".