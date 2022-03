Aggredisce i genitori per avere denaro: 30enne arrestato a Caltagirone

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone (Catania) con l'accusa di aver maltrattato i genitori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per farsi dare denaro e oggetti in oro per procurarsi la droga. A denunciarlo sono stati proprio il padre e la madre. Il giovane è stato accompagnato in un istituto di cura e assistenza. La misura cautelare è stata chiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.

La vicenda

Secondo quanto accertato, il 30enne avrebbe sottoposto i genitori a continue violenze, minacce e aggressioni fisiche. Avrebbe anche danneggiato mobili e suppellettili tanto da far temere entrambi costantemente per la propria incolumità. In particolare, la madre, in preda all'ansia e alla disperazione, avrebbe avuto anche difficoltà a dormire di notte mentre il padre in uno dei tanti episodi di violenza, minacciato di morte con un coltello, sarebbe stato costretto a rifugiarsi dalla nonna paterna. Tra l'ottobre e il dicembre del 2021 il giovane per futili motivi avrebbe preso la madre a pugni in testa causandole un trauma cranico minore, un trauma da strattonamento alle spalle, uno stato di agitazione reattivo e una ecchimosi al dorso, lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il figlio dopo avrebbe iniziato a danneggiare mobili e suppellettili. In occasione di un litigio con un parente a metà novembre, il 30enne avrebbe nuovamente aggredito la madre, intervenuta per separarli, facendola cadere a terra. Dopo che i genitori si sono rifiutati di consegnargli il denaro richiesto, li avrebbe minacciati e avrebbe procurato danneggiamenti in casa.