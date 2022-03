Reddito di cittadinanza, quattro denunce a Catania

Il beneficio è stato revocato e per la loro successiva restituzione è in corso da parte dell'Inps il calcolo delle somme indebitamente percepite

Quattro donne sono state denunciate a Catania dai carabinieri perché percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza avendo omesso di dichiarare che il marito o il convivente è in carcere o ai domiciliari. Una di esse aveva omesso di comunicare l'attività lavorativa della figlia.

Beneficio revocato

Il beneficio è stato revocato e per la loro successiva restituzione è in corso da parte dell'Inps il calcolo delle somme indebitamente percepite. Le numerose operazioni hanno consentito negli ultimi 12 mesi di acquisire elementi indiziari sul conto di 158 persone che con false attestazioni hanno indebitamente beneficiato delle somme di denaro pubblico per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro.