Catania, furti in ex area Aeronautica militare: cinque denunciati

Cinque persone sono state denunciate per furto in concorso dalla polizia, a Catania, perché sorprese a rubare nell'ex area del 41/mo Stormo dell'aeronautica Militare, ormai pertinenza dell'aeroporto Vincenzo Bellini. Tre stavano impossessandosi di telai in alluminio che erano stati divelti dalla loro sede. Due stavano rubando una porta in alluminio e due radiatori in ghisa.