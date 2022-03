Siracusa, donna azzannata da pitbull: indagato il proprietario

Nonostante l'intervento delle persone presenti per liberare la donna, le ferite alla gola sono risultate da subito molto gravi: trasportata all'ospedale di Siracusa le è stata riscontrata la perforazione della trachea ed è stata trasferita d’urgenza al Cannizzaro di Catania

Una donna è stata azzannata da un pitbull ieri pomeriggio a Melilli, in provincia di Siracusa. La donna, una giovane di 26 anni, dipendente di un bar di Viale Kennedy mentre accarezzava l'animale che insieme al suo padrone era entrato nel locale è stata azzannata alla gola. Nonostante l'intervento delle persone presenti per liberare la donna, le ferite sono risultate da subito molto gravi: trasportata all'ospedale di Siracusa le è stata riscontrata la perforazione della trachea ed è stata trasferita d’urgenza al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti, dopo aver ricostruito i fatti e e aver sentito il proprietario del cane, lo hanno denunciato per le lesioni gravi causate alla donna dal pitbull. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli agenti stanno cercando una adeguata struttura che possa ospitare temporaneamente il cane.