Uomo ucciso a Palermo, fermato 20enne reo confesso

La Procura di Palermo ha emesso un provvedimento di fermo per il giovane Alessandro Sammarco di 20 anni, reo confesso di avere ucciso ieri sera Natale Caravello di 47 anni. Il ragazzo ha raccontato agli investigatori della squadra mobile, che indagano sul delitto, di avere ucciso il 47enne si opponeva alla relazione del ragazzo con la figlia neppure 20enne. Alessandro Sammarco avrebbe sparato diversi colpiti di pistola alla testa di Caravello, che è morto sul colpo, mentre era in scooter a Brancaccio.

Le indagini

Inizialmente sembrava che il 47enne avesse avuto un malore e si fosse procurato delle ferite cadendo, solo in un secondo momento si è compreso che era morto e si era trattato di un omicidio. La madre della vittima, accorsa sul luogo del delitto, si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Inoltre, l'uomo avrebbe una serie di precedenti per furti e rapine. Tra i colpi messi a segno quello in un negozio di abbigliamento nel centro di Palermo, la notte del 23 marzo del 2009, quando con una banda di complici, col volto coperto da maschere di carnevale, portò via merce per 500mila euro. La vittima avrebbe anche partecipato a diverse rapine di banche nel milanese per le quali è stato arrestato nel 2014.

La confessione

Il 20enne è entrato nella caserma Carini, accompagnato dal suo avvocato Corrado Sinastra, dandosi pugni in testa e dicendo: "Mi sono consumato. Mi sono consumato". "Era sconvolto - dice l'avvocato - mi ha raccontato cosa fosse successo e siamo andati insieme in caserma". Poi l'interrogatorio è proseguito nelle stanze della squadra mobile di Palermo che indaga. "Era una situazione che andava avanti da un anno circa. Il padre della ragazza si opponeva al rapporto con la figlia - aggiunge l'avvocato - Ieri, ha raccontato il mio assistito, mentre girava in moto per il quartiere è stato bloccato da Caravello. Gli si è parato davanti. Sammarco ha estratto la pistola e ha sparato. Ha affermato di non aver mirato. Era disperato e ha detto più volte che con il gesto di ieri si è rovinato la vita".