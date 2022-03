La droga era nell'auto custodita in garage di un uomo di 46 anni fermato per un controllo nella zona di via Fossa della Creta

Circa 500 pasticche di ecstasy sono state sequestrate a Catania dalla Polizia di Stato insieme a circa 20 grammi di cocaina e 30 di marijuana. La droga era nell'auto custodita in garage di un uomo di 46 anni fermato per un controllo nella zona di via Fossa della Creta. L'indagato è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.