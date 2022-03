Pachino, trovate due katane giapponesi e droga: due denunce

I militari hanno perquisito una serie di abitazioni nella zona di via Mascagni a Pachino e hanno trovato 35 grammi di hashish nascosti in un pacco di riso all'interno di una dispensa, contanti e un bilancino di precisione

Due katane giapponesi, di oltre un metro ciascuna e con lame ben affilate, detenute illegalmente, sono state ritrovate dai carabinieri a Pachino, nel Siracusano.

I ritrovamenti

I militari hanno perquisito una serie di abitazioni nella zona di via Mascagni a Pachino e hanno trovato 35 grammi di hashish nascosti in un pacco di riso all'interno di una dispensa, contanti e un bilancino di precisione. In un'altra casa le due katane giapponesi. Due uomini sono stati denunciati.