Cacciatore uccide suino, sequestrato a Ficarra: cinque arresti

I carabinieri hanno eseguito a Ficarra, nel Messinese, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tre in carcere e due ai domiciliari, per sequestro di persona furto, detenzione illegale di arma comune da sparo e atti persecutori.

La ricostruzione dei fatti

Durante una battuta di caccia un cacciatore è stato rapito e malmenato per aver ucciso un maiale. Il cacciatore è stato sequestrato per almeno un paio d'ore, minacciato e costretto a rivelare l'identità del compagno di caccia, in quel momento ignaro dell'accaduto. I due sono stati minacciati ed è stato rubato il loro fucile. Spaventati hanno denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini e rintracciato i presunti sequestratori.