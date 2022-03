Incidente stradale a Chiaramonte Gulfi: morta 66enne, ferito il marito

Una donna di 66 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Lo scontro si è verificato intorno alle 15:30 sulla statale 514 in contrada Coffa, all'altezza di una stazione di servizio.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito la donna, che si trovava al volante di un'auto, stava svoltando per entrare nel piazzale della stazione di servizio quando si è scontrata con un'altra vettura che proveniva in senso opposto, in direzione di Catania. La donna è morta sul colpo mentre il marito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in elisoccorso alla Rianimazione del Cannizzaro di Catania. I rilievi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo della vittima e del ferito.