Siracusa, giovane accoltellato davanti a un pub

Un giovane studente è stato accoltellato a Siracusa. Secondo la ricostruzione della polizia il ragazzo, in città per il progetto Erasmus, sarebbe stato aggredito con un coltello sabato sera per strada nei pressi di un pub in Ortigia.

I soccorsi

Dopo essere stato ferito il giovane si è rifugiato nel locale e ha chiesto l'intervento della polizia. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, non è in pericolo di vita. Gli agenti stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto e individuare gli autori dell'aggressione.