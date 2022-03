Aveva pistole e cartucce, giovane arrestato a Noto

Fermato per un controllo di routine su un'auto, insieme ad altri quattro ragazzi, due dei quali minorenni, il 23enne celava un certo nervosismo. Questo ha indotto i poliziotti a eseguire un'accurata perquisizione del mezzo

A Noto, in provincia di Siracusa, la polizia ha arrestato un giovane di 23 anni per possesso illegale di armi e munizioni. Fermato per un controllo di routine su un'auto, insieme ad altri quattro ragazzi, due dei quali minorenni, il 23enne - che si trovava alla guida - celava un certo nervosismo e questo ha indotto i poliziotti a eseguire un'accurata perquisizione del mezzo.

Il ritrovamento

Così gli agenti hanno trovato una pistola, modificata artigianalmente e potenzialmente letale, due cartucce calibro 9, un manganello e una ricetrasmittente. A casa del giovane, posto ai domiciliari, è stata sequestrata un'altra pistola e sette cartucce calibro 38.