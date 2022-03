La droga era nella ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo suddivisa in tre panetti

A Messina i carabinieri hanno arrestato un giovane per detenzione di sostanza stupefacente. Da quanto riscostruito, aveva 3,6 chili di cocaina ed è stato fermato nella rada San Francesco durante i controlli per il Green pass. La droga era nella ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo suddivisa in tre panetti. Una volta trovata, sono scattate le manette dei militari.