Sequestrati giocattoli e accessori carnevale non a norma nel Catanese

Sequestrati 149.000 accessori di carnevale e giocattoli a Catania, Misterbianco e Vittoria, nel Ragusano. L'operazione è stata compiuta dalla guardia di finanza.

Il sequestro

Gli articoli sequestrati si trovavano all'interno di vari negozi e in un magazzino, anche questo in provincia di Catania. Erano tutti sprovvisti della marchio CE, quindi non a norma per ciò che riguarda la composizione dei materiali e con il rischio che possano staccarsi dei piccoli frammenti. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio.