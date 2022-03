Blitz a Pachino, trovate armi e droga: due arresti

L'operazione è stata eseguita oggi nelle palazzine di via Pietro Mascagni. Sequestrato oltre un chilo di droga, un fucile, due pistole e varie munizioni

Oltre un chilo di droga sequestrata, insieme a un fucile, due pistole e varie munizioni nell'operazione dei carabinieri nelle palazzine popolari di via Pietro Mascagni, a Pachino. Arrestati due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti: uno è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di marijuana, l'altro con oltre 100 grammi di hashish.

Il blitz

Altre quattro persone sono state denunciate per detenzione abusiva di armi e munizioni. La perquisizione si è estesa poi ai garage di pertinenza e alle aree comuni delle palazzine, dove sono stati trovati ulteriori 400 grammi di hashish già suddiviso in 220 dosi e pronto alla vendita. Verificati gli allacci alla rete elettrica da parte di personale del fornitore dell'energia, che ha accertato la presenza di 28 utenze abusive. I responsabili sono stati denunciati.